Renault регистрирует бренд «Москвич» и его логотип

Российский филиал Renault — ЗАО «Рено Россия» — регистрирует в Роспатенте права на товарный знак «Москвич», его эмблемы, а также все изображения, которые когда-либо использовались на автомобилях АЗЛК. Это следует из материалов ведомства.

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Renault регистрирует бренд «Москвич», все его эмблемы, а также права на словесные обозначения, которые когда-либо использовались на автомобилях производства Московского автомобильного завода им. Ленинского комсомола (АЗЛК), сообщает агентство городских новостей «Москва».

Известно, что заявки были поданы 7 октября, а единственным заявителем стало ЗАО «Рено Россия». Всего заявок более пяти — на регистрацию знаков и обозначений. В комплект бренда входят словесное обозначение «Москвич» и Moskvich, рисунок, представляющий собой оригинальную фигуру в виде замкнутой изогнутой линии, а также всевозможные написания бренда, в том числе совсем ранние. Как стало известно изданию «Известия», сроки защиты этих товарных знаков истекли, и сейчас бренд никому не принадлежит. Специалисты полагают, что товарный знак мог понадобиться французскому производителю, чтобы отделить бюджетные модели компании от среднеценовых. Так, в европейских странах Logan, Duster и Sandero продают под румынским брендом Dacia.

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Справка «Государственный автосборочный завод имени Коммунистического Интернационала Молодежи», или КИМ, начал свою деятельность в 1930 году со сборки легковых и грузовых моделей Ford. В 1933 году КИМ стал филиалом ГАЗа и выпускал ГАЗ-А и ГАЗ-АА. В 1939 году завод отделился от ГАЗа и получил название «Московский автомобильный завод имени КИМ».

Самыми успешными годами в истории предприятия можно считать с 1950-х по 1980-е. В 1967 году был выпущен «Москвич-412», а в 1968 году предприятие переименовали в Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола (АЗЛК). В 1975 году начато производство «Москвич-2140», в 1986 году — «Москвич-2141». С развалом СССР на заводе начался кризис. В 1996 году правительство Москвы, которому принадлежало 60% акций предприятия, пыталось его оживить, назначив новое руководство. Однако неэффективный менеджмент фактически уничтожил завод: в 2001 году началась процедура банкротства предприятия, которая завершилась в сентябре 2010 года. Теперь на территории бывшего АЗЛК выпускают автомобили Renault и Nissan.

Между тем дела у Renault в России идут совсем неплохо: компания даже готовит для России новый кроссовер на хорошо известной платформе B0. Скорее всего, это будет модель Captur и, вполне возможно, выпускать модель будут на территории бывшего АЗЛК.