Рестайлинговый Volkswagen Golf ослепит светодиодами и сверхмощностью

Одни проекты фольксвагеновцы утрамбовывают на самое дно долгого ящика, другие же планируют вывести в мир даже раньше первоначально установленного срока. Ко вторым, рвущимся с места в карьер, относится модернизированный Golf — его мы увидим весной в Женеве.

VWG1

Прототип Volkswagen Golf R420

«Седьмой» Golf, производящийся с 2012 года, планировали обновить ближе к концу года — дебют при таком раскладе с высокой степенью вероятности мог прогреметь на Парижском автосалоне осенью. Но планы скорректированы, и вот уже Volkswagen готовит рестайлинговый автомобиль к Женевской выставке, которая состоится в марте. О сдвиге сроков сообщает немецкое издание AutoBild.

Экстерьер обретет некоторые нюансы в духе нового кроссовера Tiguan. Появится полностью светодиодная головная оптика, которая пока что доступна лишь для электрокара e-Golf. Унаследованный у Volkswagen Passat виртуальный приборный щиток, предлагаемый в качестве опции и имеющий разные режимы вывода информации, с легкостью отодвинет на второй план улучшенные материалы отделки и внесенное разнообразие в цветовую гамму. Согласно неофициальным сведениям, Golf получит новую мультимедийную систему с 9,2-дюймовым сенсорным монитором — ее, кстати, показали в рамках выставки потребительской электроники CES на концепте e-Golf Touch. Прибавит силенок подзаряжаемый гибрид Golf GTE — совокупная отдача скакнет с 204 л.с. и 350 Нм до 218 л.с. и 400 Нм.

Рестайлинговое семейство с трепетом ждут горячие головы: незадолго после презентации «гражданской» машины компания явит, наконец, монстра Golf R420, который впору клеймить не приземленными и набившими оскомину определениями «хот-хэтч» и «карманная ракета», а величать мегахэтчем. Свой титул новая модификация подтвердит с легкостью и устрашающей силой. Фактически, R420 — серийная версия шоу-кара R400. Цифры в названии указывают на отдачу, так что товарный снаряд превзойдет концепткар. Неясно лишь, какой источник колоссальной для машины гольф-класса мощности выбрали разработчики. Раньше поговаривали о 2,0-литровой «турбочетверке», а сейчас ходят слухи о пятицилиндровом моторе Audi объемом 2,5 л. Спорткар выпустят ограниченным тиражом.