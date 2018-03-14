Бога не боится: автохам на Ленд Ровере с крестом объехал пробку по тротуару

В Сети опубликовано снятое в Калуге видео, в котором водитель крутого внедорожника с подвешенным в салоне крестом срезает пробку по тротуару прямо у стен православного храма. Верующие возмущены, ГИБДД ищет нарушителя.

Кого в современной России удивишь ездой по тротуару? Мажоры ездят по ним регулярно и плевать хотели на пешеходов! И все же у автохама из Калуги есть своя «фишка» — религиозная. Он не просто объехал пробку по тротуару, а сделал это у стен Мироносицкой церкви, что расположена по улице Кирова, 21. Также в кадрах мелькает висящий в салоне внедорожника крест.

Оригинальный видеоролик был размещен в мажорском Инстаграм-аккаунте shashki40_official, но впоследствии запись оттуда была удалена.

Калужская Госавтоинспекция ищет нарушителя, чтобы выписать ему дежурный штраф размером 2000 рублей (часть 2 статьи 12.15 КоАП РФ). Понятно, что такая сумма вряд ли подорвет бюджет владельца Ленд Ровера, однако это же правонарушение вполне может попасть под часть 1 статьи 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». По ней наказание куда суровее — до 1 года лишения свободы.

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Фото, видео: YouTube