Mitsubishi возродит Lancer. Но он радикально изменится

Несколько лет назад представители японской компании заявили, что сосредоточатся на кроссоверах как на самом перспективном сегменте рынка. Жертвой решения стал и Lancer. Но теперь в Mitsubishi передумали.

Таким представляют возрожденный Mitsubishi Lancer в журнале Auto Express

После того, как «три бриллианта» вошли в состав альянса Renault-Nissan, у них появились средства и, главное, новые технологии, которые позволяют не только обновить текущую линейку, сплошь состоящую из кроссоверов и внедорожников, но и заняться новыми моделями.

Нынешний глава компании Тревор Манн и шеф-дизайнер Mitsubishi Motors Цунехиро Кунимото однозначно дали понять, что Lancer возродится, правда, не в том формате, в котором он существовал до прекращения производства.

«У нас есть долгосрочный план развития продуктов до 2025 года. Мы собираемся обновить ASX, Outlander, L200. Затем последует очередь Pajero и Lancer, — заявил Манн в интервью британскому Auto Express. — С Лансером ситуация, пожалуй, самая простая, и мы считаем, что у нас есть решение, которое удовлетворяет всем требованиям сегмента. Если мы посмотрим на рынок автомобилей С-класса, то увидим небольшое снижение продаж в США и Европе и продолжающийся рост в Китае. Так что этот сегмент по-прежнему перспективен».

Ему вторит Кунимото, который намекнул на то, что решение по возрождению Lancer уже принято и что его облик будет пересекаться с концептом e-Evolution, который компания показывала на прошлогоднем автосалоне в Токио.

Серийная модель позаимствует некоторые стилистические решения у концепта Mitsubishi e-Evolution

«Это необязательно должен быть традиционный хэтчбек просто потому, что мы говорим о С-классе, — сказал Кунимото. — Возможно, мы создадим новый тип хэтчбека. Оригинальность является такой же частью философии Mitsubishi, как и целостность».

Вероятнее всего, новый Mitsubishi Lancer будет базироваться на платформе C/D альянса, который теперь называется Renault-Nissan-Mitsubishi. Машина получит облик кроссовера, гибридные технологии и, не исключено, полностью электрическую версию. А там, глядишь, недалеко и до заряженного Lancer Evolution.

В апреле 2015 года Mitsubishi представила «прощальную» серию Lancer Final Edition.

Борьба в С-классе действительно не утихает. Недавно Ford представил четвертое поколение Focus, которое изменилось во всем.

Фото: Auto Express, «За рулем»