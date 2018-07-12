Dongfeng привез в Россию большой кроссовер. Продажи стартуют скоро!

Пока был только предпремьерный показ автомобиля в Екатеринбурге, который состоялся на выставке «Российско-Китайское Экспо». Официальная премьера в нашей стране пройдет в конце этого года.

Впервые обновленный DFM 580 показали на 17-м Международном автосалоне в Шанхае весной 2017 года и с тех пор все обещают привезти модель в Россию. Пока же его посчастливилось увидеть лишь посетителям «Российско-Китайского Экспо», хотя скорее всего китайцы привезли его в регион для того, чтобы изучить реакцию публики.

DFM 580 изначально рассчитан на перевозку семи пассажиров, при этом предусмотрено 6 вариантов трансформации кресел, при этом он легко превращается в грузо-пассажирский. Его габариты (длина/ширина/высота 4680х1845х1715 мм) и колесная база (2780 мм) позволяют организовать погрузочную площадку длиной до 1960 мм. Дорожный просвет кроссовера 200 мм.

Салон автомобиля довольно комфортабельный, обит эко-кожей, в нем с удобством разместится большая семья или дружная компания путешествующих.

Среди базового оснащения — четыре подушки безопасности, ABS/EBD, система мониторинга давления в шинах, навигатор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, электронный стояночный тормоз, встроенный видеорегистратор. Ну а поклонники гаджетов оценят мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным экраном, которая синхронизируется с любым смартфоном.

Моторов у DFM 580 два: 1,8-литровый атмосферник мощностью 132 л.с. и турбированный 1,5 л, мощностью 150 л.с. Коробок передач три: две механические — 5-и 6-ступенчатые и вариатор. Привод у автомобиля только передний.

В кроссовере применена классическая схема подвесок — Макферсон впереди и полузависимая балка сзади, дисковые тормоза и электроусилитель рулевого управления.

DFM 580 проходит сертификационные испытания, комплектации и цены для России объявят ближе к премьере, которая состоится в конце года.

Продажи марки в России пока очень скромные, так, в июне нашли своих покупателей 107 автомобилей DFM, а всего с начала года реализовано 630 автомобилей марки. Сейчас линейка производителя в России представлена двумя моделями: кроссовером DFM AX7 и псевдокроссовером DFM H30 Cross.

Кроссовер DFM AX7 испытали на дорогах России, своими впечатлениями делится наш корреспондент.



Фото: DFM