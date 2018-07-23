Российская таможня вернула в Германию угнанный пять лет назад Lamborghini

Итальянский суперкар Lamborghini Aventador стоимостью 23 млн рублей с помощью коррупционеров был ввезен в Россию и поставлен на учет в ГИБДД. Его незаконный владелец найден и наказан.

Злоумышленники похитили дорогую машину в 2013 году в Германии с подземной парковки, перебили номера и пригнали в Калининградскую область. Оттуда Aventador на пароме уплыл в Санкт-Петербруг, а затем своим ходом приехал в Москву. «Обелили» суперкар за взятку брянские таможенники, после чего он преспокойно встал на учет в ГИБДД. Незаконный владелец при этом сэкономил на налогах 6,5 млн рублей.

Через пять лет в результате совместных действий ФТС, МВД и Интерпола это преступление было раскрыто. Оказалось, что машину присвоил житель Калининграда, имеющий израильское гражданство. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Как сообщает газета «Комсомольская правда», суд приговорил любителя элитных спорткаров к 1,5 годам лишения свободы условно и обязал выплатить 6,5 млн рублей таможенного сбора государству.

Что до Авентадора, то он 20 июля вернулся обратно в Германию к законному владельцу с помощью процедуры реэкспорта, сообщает пресс-служба ФТС.

С другими материалами на тему угонов можно ознакомиться здесь.

Фото: customs.ru