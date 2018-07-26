Один водитель расплющил другого за неаккуратный маневр

Настоящая бойня на дороге развернулась 24 июля в центре Бруклина из-за того, что один водитель подрезал другого.

Инцидент произошел примерно в 13:30 по местному времени на пересечении Норман-авеню и бульвара Мак-Гиннесса. Черная Toyota подрезала белый Hyundai, и водитель корейской машины решил отомстить обидчику. Мужчины вышли из машин и стали выяснять отношения, при этом водитель Hyundai вооружился ножом для резки бумаги и пытался ранить им водителя Тойоты, но тому удавалось увернуться от атак. Затем в драку вмешался солидный мужчина в белой рубашке, он попытался разнять дерущихся, однако водитель Hyundai, вместо того чтобы успокоиться, залез в Тойоту, похитил из нее ключи и бросился к своей машине. Водитель Тойоты побежал следом, но водитель Hyundai сначала прищемил ему руку дверью, а затем дал по газам и буквально расплющил противника о стоящий рядом фургон. После этого скрылся с места происшествия. Дикую сцену снял на камеру мобильного телефона очевидец.

Водитель Тойоты получил довольно серьезные ранения и был доставлен в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Водителя Hyundai полиция Бруклина объявила в розыск.

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Фото, видео: YouTube