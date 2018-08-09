Футболиста Смолова на год лишили прав за оставление места ДТП

В ночь на 1 августа капитан ФК «Краснодар» Федор Смолов не справился с управлением своего BMW M5, влетел в дорожное ограждение, а затем скрылся с места аварии. Сегодня над ним состоялся суд.

Дело Смолова рассматривал Октябрьский районный суд Краснодара, причем сам футболист на слушание не явился, так как находится в командировке. О самой аварии «За рулем» подробно рассказывал на прошлой неделе.

В результате наезда на дорожное ограждение спортсмен серьезно не пострадал и даже не стал обращаться в медицинские учреждения за помощью, чтобы не нарушать антидопинговые правила. Зато в аварии сильно повредился новенький седан BMW M5 из лимитированной серии First Edition стоимостью 9 млн рублей, а также нанесен ущерб дорожной инфраструктуре на сумму 58,6 млн рублей. Его, впрочем, футболист уже возместил, а также признал свою вину в оставлении места ДТП. Судья счел это смягчающим обстоятельством и не стал сажать Смолова на 15 суток по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», а ограничился минимальным наказанием — лишением водительских прав сроком на один год.

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Фото: DPA/ТАСС