Грузовик поиграл машиной в кегельбан. Где же современные системы безопасности?

Это видео снято в Нидерландах. Заметно, что вначале седельный тягач задел Opel Corsa правой частью. Вероятнее всего, водитель легковушки испугался и решил оказаться впереди фуры. Ведь у той наверняка есть система экстренного торможения! Но нет, грузовик буквально таранит Корсу и отправляет ее в других участников дорожного движения. И лишь после предпринимает попытку остановиться, причем еще и съехав правее. Сейчас полиция разбирается в случившемся.
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Фото, видео: YouTube
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