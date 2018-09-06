Недешевый газ: цены на газомоторное топливо устремились вверх

Пока все следили за ценами на бензин, на рынке газомоторного топлива назревает настоящий ценовой кризис.

Многие переводили свои автомобили на газ и тратились на установку ГБО с целью сэкономить: цены на газомоторное топливо на фоне бензиновых приятно радовали глаз. Однако пока все следили за кризисом на рынке обычного топлива, цены на газомоторное успели вырасти еще сильнее.

Так, только по официальным данным Росстата, за первые восемь месяцев этого года розничные цены на газомоторное топливо выросли на 31,8%, в августе рост составил 6,8%. По данным участников рынка, цены подскочили в полтора раза: на 40% у производителей и еще на 10% на конечных точках продажи.

Участники рынка приводят разные причины увеличения цен на газомоторное топливо (ГМТ). По мнению одних, во всем виноваты высокие экспортные цены, пишет «КоммерсантЪ». Другие считают, что рост цен связан с плановым ремонтом на некоторых заводах. Кроме того, на подорожание газомоторного топлива мог повлиять и чемпионат мира по футболу. На время его проведения транспортировка сжиженного газа была запрещена. Причем несколько тысяч вагонов с сжиженным газом так и остались на станциях даже после того, как чемпионат мира по футболу закончился.

Как сообщил корреспондент «За рулем» в Ростове-на-Дону, с весны литр сжиженного газа подорожал в среднем с 17 до 27 рублей, и тенденция к росту цен будет продолжать наблюдаться. Некоторые участники рынка говорят о том, что с учетом ажиотажного спроса на газомоторное топливо его цена в рознице вскоре может достигнуть 40 руб. за литр. А это уже практически сопоставимо с ценой литра бензина.

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Фото: ТАСС/Интерпресс