Парень слишком перекачал шину. И поплатился за это!

Помните, как в детстве: переусердствуешь с надуванием шарика, и он лопается с оглушительным звуком к восторгу окружающих. Нечто подобное произошло и в этом случае, только масштаб бедствия посерьезнее. Не слишком умелый владелец решил подкачать шину автомобиля на заправке, и вот что из этого вышло. Хорошо, что сам не пострадал!

Произошло это на заправке в штате Мэриленд, США. Автор видео из окна наблюдал за тем, как некий человек более двух минут накачивал переднюю левую шину автомобиля. Вместе с коллегой они размышляли над тем, почему это происходит так долго? И вдруг — оглушительный хлопок, и шина взрывается прямо перед лицом водителя. Они побежали проверить, все ли в порядке с мужчиной, оказалось, что он получил лишь незначительные травмы.

Судя по всему, этот человек не подозревал, что есть допустимая норма давления в шинах (обычно наклейка с нужными цифрами расположена на средней стойке кузова с водительской стороны или на крышке лючка бензобака), и решил для верности накачать колесо «покрепче».

Пользователи прокомментировали этот случай следующим образом: «Ему повезло, что у него все еще есть голова! Если он носит галстук, это еще не означает, что он умный», «Либо манометр на насосе был сломан, либо он просто идиот, который придерживался какой-то странной PSI (единица измерения давления)», «Когда я был ребенком, мой друг сделал так же с передней шиной своего велосипеда, звук был таким адским, что я с трудом представляю, каким он был в случае с автомобильной шиной».

Каким должно быть давление в шинах автомобиля, нуждается ли оно в корректировке и что будет, если изменить его в ту или иную сторону? Об этом — в нашей публикации.

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