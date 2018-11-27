Убившая пятерых в ДТП оказалась женой начальника полиции

Автомобилистка, устроившая ДТП на Симферопольском шоссе, находится под подпиской о невыезде. Она — жена начальника полиции Подольска.

Убившая в ДТП пятерых человек и искалечившая двоих 34-летняя Анастасия Баландина находится не под арестом, а под подпиской о невыезде. Против нее возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В момент аварии она двигалась на огромной скорости по обочине, где столкнулась с минивэном. Столь мягкую меру пресечения можно объяснить тем, что она является женой действующего начальника полиции подмосковного города Подольска Артура Озерова.

«Женщина 17 октября текущего года, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser, на 43-м км Старого Симферопольского шоссе, двигаясь в сторону Климовска, допустила наезд на остановившийся в результате поломки автомобиль Mitsubishi Grandis. В результате ДТП погибли пять пассажиров Mitsubishi и двое получили травмы различной степени тяжести. Также в результате аварии пострадала водитель джипа. В отношении водителя Toyota ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело. 15 ноября ей было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — приводит слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой АГН «Москва».

В данный момент идет расследование уголовного дела. В частности, проводятся экспертизы: автотехническая и судебно-медицинская.

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