Шесть человек погибли в ДТП с участием скорой помощи

Трагедия произошла на трассе в Усть-Лабинском районе. Шесть человек погибли, четверо травмированы.

Авария с участием автомобилей ВАЗ и кареты скорой помощи случилась сегодня в 6 утра на трассе в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В результате столкновения погибли шесть человек, в том числе двое детей, которые ехали в легковой машине. Еще четверо человек, трое медиков и пассажир ВАЗа, получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

«По предварительным данным, на 9-м километре автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в районе станицы Некрасовская произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 с каретой скорой помощи. В результате ДТП на месте погибли шесть человек, находящиеся в автомобиле ВАЗ, среди которых двое детей. Также госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое сотрудников скорой помощи и еще один пассажир легкового автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В данный момент на месте ДТП работают следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Уже выяснилось, что виновник аварии ехал по полосе встречного движения. Кроме того, у него не было водительских прав. Движение на участке дороги, где произошла авария, затруднено. Разъезжаться автомобилям помогают сотрудники ДПС.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю