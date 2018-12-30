На продажу выставлен 6-моторный дрэгстер SnakePit

Этот автомобиль 1975 года производства оснащен шестью двигателями V8, имеет мощность 2000 л.с. и разгоняется до 483 км/ч.

Второго февраля состоится онлайн-аукцион H&H Classics, на котором будет торговаться дрэгстер SnakePit, построенный Barris Kustom в далеком 1975 году. На создание автомобиля ушло четыре года и 100 тыс. долларов, что в переводе на современные деньги эквивалентно 1 млн долларов.

Дрэгстер оснащен двумя автоматическими коробками передач Ford C-6 и шестью двигателями Ford 351ci V8, топливо в которые поступает через 12 карбюраторов Holley, а отработанные газы выводятся через 48 выхлопных труб. Расход бензина ужасает: от 9 до 10 литров на километр. По этой причине дрэгстер имеет два топливных бака.

Семиметровый «гонщик» имеет мощность 2000 л.с. и способен разгоняться до 483 км/ч. Для этого инженерам, разработавшим автомобиль, пришлось синхронизировать 96 клапанов с 48 свечами зажигания, работающими в унисон. SnakePit управляется при помощи двух педалей газа, пары рычагов коробок передач и нестандартного руля.

До 2006 года машина находилась в частной коллекции, после чего ее продали всего за 27 255 евро и на время она пропала из поля зрения. Теперь дрэгстер снова объявился, но уже с ценником 750 тыс. долларов.

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Фото: H&H Classics