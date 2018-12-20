Все о новом кабриолете Porsche 911

Новинка Porsche способна раскрыться за 12 секунд и разгоняться до скорости 306 км/ч, ни в чем не уступая версии в кузове купе.

Автопроизводитель представил кабриолет 911 нового поколения, получившего индекс 992, всего через два месяца после премьеры купе на автосалоне в Лос-Анджелесе. Как мы уже писали, спорткар нового поколения не является революционным автомобилем и от него не ждали чудес и прорывов. В машине представлены классические идеи, сделавшие модель легендарной, но в обрамлении новых технологий. Это делает автомобиль интересным и беспроигрышным. Заднее расположение двигателя, посадочная формула 2+2, знакомый силуэт, который не отважился воспроизвести ни один другой автопроизводитель. Правда, теперь машину могут оснастить батареей и электромоторами — место под эти компоненты уже подготовлено. То есть нынешнее поколение Porsche может стать последней классической интерпретацией. Это будет веха, равноценная отказу от воздушного охлаждения моторов в конце 20 века.

Пока же мы наслаждаемся настоящим Porsche в современной интерпретации, да еще и с откидным верхом, подробности конструкции которого описаны в нашей фотогалерее.

Что собой представляет новое купе 911, можно узнать в другой нашей фотогалерее, посвященной этому спорткару.

Перед выходом нового поколения модели 911 Porsche решил разобраться с версиями семейства 911, разложив все по полочкам в коротком познавательном видео.

Фото, видео: Porsche