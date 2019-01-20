Птичку жалко! Полицейский спровоцировал аварию, чтобы спасти голубя

Столкновение двух автомобилей произошло из-за внезапно севшей на дорогу птицы. В аварии пострадал один человек.

Произошло это в Варшаве (Польша). Под эстакадой столкнулись два автомобиля: «пятерка» (BMW) очень резко затормозила, и водителю Форда ничего не оставалось, как въехать в корму дорогого автомобиля. Курьез ситуации заключался в том, что BMW оказалась не простой, а полицейской машиной без опознавательных знаков. Дело в том, что в Польше для наблюдения за лихачами на дорогах все активнее внедряют скрытые патрули. То есть причиной ДТП стало экстренное торможение, которое применил полицейский, не пожелавший давить внезапно появившегося на дороге голубя.

Удар оказался настолько сильным, что один из сотрудников полиции (они ездят в скрытых патрулях обычно парами) даже попал в больницу.

По словам представителя варшавской полиции Эдиты Адамус, скорее всего, эта авария будет классифицирована как несчастный случай. Что касается голубя, то он жив и здоров, им занялась городская экологическая служба.

В соцсетях разгорелись споры, стоило ли так рисковать ради птицы? Многие полагают, что стоило, но критикуют манеру езды полицейского, который, во-первых, поздно заметил птицу, а во-вторых, стал резко тормозить. Возможно, достаточно было бы просто снизить скорость.

Другие материалы рубрики «Происшествия» ищите по ссылке.

Фото: tvn24.pl

