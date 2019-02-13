Конемобиль в одну лошадиную силу: «ноу-хау» жителя глубинки

Необычное транспортное средство бороздит дороги Могилевской области. Создал его местный умелец.

Зовут белорусского изобретателя Алексей Усиков. Работает он в своей деревне животноводом, а по выходным конструирует разные любопытные штуки из подручных материалов, которые приносят ему местные жители. Так, однажды сосед подарил ему кузов старого автомобиля, и Алексей сконструировал из него оригинальную повозку.

Здесь и фары горят, и дворники чистят, и салон отапливается, и даже есть музыка! И это ничего, что мощность двигателя — только одна лошадиная сила, зато какая! И имя у нее есть — Зорка. Она и мотор, и навигатор, а дорогу домой найдет при любой погоде.

Далеко на своей таратайке Алексей не ездит, а когда выезжал пару раз на большие расстояния, сотрудники ГАИ не знали, как на нее реагировать — то ли гужевой транспорт, то ли автомобиль…

Сельский изобретатель на этом останавливаться не собирается и хочет ближе к весне доработать свое транспортное средство.

Изобретатель из Курганской области сконструировал транспорт из старенького велосипеда и бензопилы «Дружба».

О других случаях нестандартного применения автомобилей и их частей читайте в материале нашего автора.

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Фото: Наталия Федосенко/ТАСС