Конемобиль в одну лошадиную силу: «ноу-хау» жителя глубинки

Необычное транспортное средство бороздит дороги Могилевской области. Создал его местный умелец.

Материалы по теме
Личная подземная парковка — такое бывает? Да!

Зовут белорусского изобретателя Алексей Усиков. Работает он в своей деревне животноводом, а по выходным конструирует разные любопытные штуки из подручных материалов, которые приносят ему местные жители. Так, однажды сосед подарил ему кузов старого автомобиля, и Алексей сконструировал из него оригинальную повозку.

Здесь и фары горят, и дворники чистят, и салон отапливается, и даже есть музыка! И это ничего, что мощность двигателя — только одна лошадиная сила, зато какая! И имя у нее есть — Зорка. Она и мотор, и навигатор, а дорогу домой найдет при любой погоде.

Далеко на своей таратайке Алексей не ездит, а когда выезжал пару раз на большие расстояния, сотрудники ГАИ не знали, как на нее реагировать — то ли гужевой транспорт, то ли автомобиль…

Сельский изобретатель на этом останавливаться не собирается и хочет ближе к весне доработать свое транспортное средство.

Конемобиль в одну лошадиную силу: «ноу-хау» жителя глубинки

Видеo: YouTube

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Конемобиль в одну лошадиную силу: «ноу-хау» жителя глубинки
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые