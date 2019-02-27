Эксперты проанализировали рынок б/у автозапчастей в стране и выяснили, что в 2018 году наибольшим спросом пользовались кузовные детали и детали двигателя. Первые обеспечили почти треть всего интереса к запчастям (32%). На втором месте оказались детали двигателя (14,2%), а третье и четвертое места разделили электрооборудование и автосвет (по 7,9%). 2,3% спроса пришлись на автомобили, продаваемые на запчасти, следует из обзора «Авито.Авто».
Рейтинг запчастей по спросу в 2018 г.
|
№
|
Запчасть
|
Доля спроса
|
1
|
Кузов
|
32,0%
|
2
|
Детали двигателя
|
14,2%
|
3
|
Электрооборудование
|
7,9%
|
4
|
Автосвет
|
7,9%
|
5
|
Трансмиссия и привод
|
7,2%
|
6
|
Салон
|
5,7%
|
7
|
Подвеска
|
5,1%
|
8
|
Топливная и выхлопная системы
|
4,1%
|
9
|
Запчасти для ТО
|
3,3%
|
10
|
Рулевое управление
|
2,6%
|
11
|
Система охлаждения
|
2,3%
|
12
|
Автомобиль на запчасти
|
2,3%
|
13
|
Тормозная система
|
2,0%
|
14
|
Стекла
|
1,9%
|
15
|
Аккумуляторы
|
1,6%
Автомобиль на запчасти стал безусловным лидером по росту востребованности среди пользователей сайта в январе этого года. Спрос на такой товар увеличился на 167,7%. Всего же интерес вырос на 8 видов автозапчастей, а на 7 позиций он снизился, существеннее всего — на элементы тормозной системы (-9,4%).
Интерес к автомобилю на запчасти можно объяснить его доступностью — в среднем в январе 2019 года за 14 420 рублей можно было приобрести целую машину и воспользоваться ее деталями. И продавцы не преминули воспользоваться спросом — автомобиль на запчасти подорожал сильнее всего — на 17,4%. Дешевле всего продавались стекла — 2706 рублей, а дороже остального обходились детали двигателя — 17 731 рубль. Кстати, именно последний товар стал единственным, который подешевел (-1,7%).
Средние цены автозапчастей в рублях и их изменение
|
№
|
Запчасть
|
Цена
|
Динамика
|
1
|
Стекла
|
2706
|
1,1%
|
2
|
Тормозная система
|
3253
|
4,1%
|
3
|
Электрооборудование
|
3704
|
1,5%
|
4
|
Система охлаждения
|
3776
|
1,5%
|
5
|
Запчасти для ТО
|
3868
|
9,1%
|
6
|
Подвеска
|
4192
|
4,6%
|
7
|
Салон
|
4401
|
3,5%
|
8
|
Аккумуляторы
|
4675
|
0,9%
|
9
|
Топливная и выхлопная системы
|
4843
|
0,6%
|
10
|
Кузов
|
5479
|
3,2%
|
11
|
Рулевое управление
|
5588
|
0,6%
|
12
|
Автосвет
|
5885
|
3,3%
|
13
|
Трансмиссия и привод
|
13 405
|
2,2%
|
14
|
Автомобиль на запчасти
|
14 420
|
17,4%
|
15
|
Детали двигателя
|
17 731
|
—1,7%
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