Подорожало все, кроме деталей двигателя — запчасти на вторичке

В ходе анализа вторичного рынка выяснилось, что в России подорожали все автозапчасти, кроме деталей двигателя.

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Эксперты проанализировали рынок б/у автозапчастей в стране и выяснили, что в 2018 году наибольшим спросом пользовались кузовные детали и детали двигателя. Первые обеспечили почти треть всего интереса к запчастям (32%). На втором месте оказались детали двигателя (14,2%), а третье и четвертое места разделили электрооборудование и автосвет (по 7,9%). 2,3% спроса пришлись на автомобили, продаваемые на запчасти, следует из обзора «Авито.Авто».

Рейтинг запчастей по спросу в 2018 г.

Запчасть

Доля спроса

1

Кузов

32,0%

2

Детали двигателя

14,2%

3

Электрооборудование

7,9%

4

Автосвет

7,9%

5

Трансмиссия и привод

7,2%

6

Салон

5,7%

7

Подвеска

5,1%

8

Топливная и выхлопная системы

4,1%

9

Запчасти для ТО

3,3%

10

Рулевое управление

2,6%

11

Система охлаждения

2,3%

12

Автомобиль на запчасти

2,3%

13

Тормозная система

2,0%

14

Стекла

1,9%

15

Аккумуляторы

1,6%

Автомобиль на запчасти стал безусловным лидером по росту востребованности среди пользователей сайта в январе этого года. Спрос на такой товар увеличился на 167,7%. Всего же интерес вырос на 8 видов автозапчастей, а на 7 позиций он снизился, существеннее всего — на элементы тормозной системы (-9,4%).

Интерес к автомобилю на запчасти можно объяснить его доступностью — в среднем в январе 2019 года за 14 420 рублей можно было приобрести целую машину и воспользоваться ее деталями. И продавцы не преминули воспользоваться спросом — автомобиль на запчасти подорожал сильнее всего — на 17,4%. Дешевле всего продавались стекла — 2706 рублей, а дороже остального обходились детали двигателя  — 17 731 рубль. Кстати, именно последний товар стал единственным, который подешевел (-1,7%).

Средние цены автозапчастей в рублях и их изменение

Запчасть

Цена

Динамика

1

Стекла

2706

1,1%

2

Тормозная система

3253

4,1%

3

Электрооборудование

3704

1,5%

4

Система охлаждения

3776

1,5%

5

Запчасти для ТО

3868

9,1%

6

Подвеска

4192

4,6%

7

Салон

4401

3,5%

8

Аккумуляторы

4675

0,9%

9

Топливная и выхлопная системы

4843

0,6%

10

Кузов

5479

3,2%

11

Рулевое управление

5588

0,6%

12

Автосвет

5885

3,3%

13

Трансмиссия и привод

13 405

2,2%

14

Автомобиль на запчасти

14 420

17,4%

15

Детали двигателя

17 731

—1,7%

Фото: depositphotos.com

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