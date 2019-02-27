В ходе анализа вторичного рынка выяснилось, что в России подорожали все автозапчасти, кроме деталей двигателя.

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Эксперты проанализировали рынок б/у автозапчастей в стране и выяснили, что в 2018 году наибольшим спросом пользовались кузовные детали и детали двигателя. Первые обеспечили почти треть всего интереса к запчастям (32%). На втором месте оказались детали двигателя (14,2%), а третье и четвертое места разделили электрооборудование и автосвет (по 7,9%). 2,3% спроса пришлись на автомобили, продаваемые на запчасти, следует из обзора «Авито.Авто».

Рейтинг запчастей по спросу в 2018 г.

№ Запчасть Доля спроса 1 Кузов 32,0% 2 Детали двигателя 14,2% 3 Электрооборудование 7,9% 4 Автосвет 7,9% 5 Трансмиссия и привод 7,2% 6 Салон 5,7% 7 Подвеска 5,1% 8 Топливная и выхлопная системы 4,1% 9 Запчасти для ТО 3,3% 10 Рулевое управление 2,6% 11 Система охлаждения 2,3% 12 Автомобиль на запчасти 2,3% 13 Тормозная система 2,0% 14 Стекла 1,9% 15 Аккумуляторы 1,6%

Автомобиль на запчасти стал безусловным лидером по росту востребованности среди пользователей сайта в январе этого года . Спрос на такой товар увеличился на 167,7%. Всего же интерес вырос на 8 видов автозапчастей, а на 7 позиций он снизился, существеннее всего — на элементы тормозной системы (-9,4%).

Интерес к автомобилю на запчасти можно объяснить его доступностью — в среднем в январе 2019 года за 14 420 рублей можно было приобрести целую машину и воспользоваться ее деталями. И продавцы не преминули воспользоваться спросом — автомобиль на запчасти подорожал сильнее всего — на 17,4%. Дешевле всего продавались стекла — 2706 рублей, а дороже остального обходились детали двигателя — 17 731 рубль. Кстати, именно последний товар стал единственным, который подешевел (-1,7%).

Средние цены автозапчастей в рублях и их изменение

№ Запчасть Цена Динамика 1 Стекла 2706 1,1% 2 Тормозная система 3253 4,1% 3 Электрооборудование 3704 1,5% 4 Система охлаждения 3776 1,5% 5 Запчасти для ТО 3868 9,1% 6 Подвеска 4192 4,6% 7 Салон 4401 3,5% 8 Аккумуляторы 4675 0,9% 9 Топливная и выхлопная системы 4843 0,6% 10 Кузов 5479 3,2% 11 Рулевое управление 5588 0,6% 12 Автосвет 5885 3,3% 13 Трансмиссия и привод 13 405 2,2% 14 Автомобиль на запчасти 14 420 17,4% 15 Детали двигателя 17 731 —1,7%