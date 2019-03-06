Уже 500 СТО Mobil 1: замена масла + бесплатная диагностика во всех

Mobil 1 — не рядовые станции технического обслуживания автомобилей, это предприятия мирового уровня с самым современным оборудованием. С новой калининградской точкой в России, Украине и Казахстане их теперь стало уже 500!

В Калининграде торжественно отметили открытие 500-го по счету центра сервисного обслуживания Mobil 1. В каждом регионе, где есть такая станция, автовладельцам не нужно ломать голову, куда обращаться, здесь они всегда могут рассчитывать на качественный сервис. А ведь все начиналось с 10 фирменных центров в 2011 году, и за 8 лет удалось создать разветвленную сеть: география проекта простирается от Владивостока до Калининграда. Только в Калининградской области семь таких станций, но 500 — не предел, число станций будет расти и дальше.

Каждый Mobil 1 Центр — это сервис по комплексному обслуживанию автомобиля, где используют только оригинальную продукцию MobilTM. Что особенно приятно — при замене моторного масла автовладелец бонусом получает бесплатную диагностику машины по 10 пунктам. В том числе специалисты проверят состояние трансмиссионных масел и жидкостей, аккумулятора, тормозной жидкости, изношенность протекторов.

Калининградские автомобилисты могут по достоинству оценить качество сервиса в Mobil 1 Центре «Спектр». Ведь с приходом весны принято готовить свои автомобили к сезону, и сделать это можно теперь и в новом центре, а его квалифицированный персонал с готовностью придет на помощь в решении любых автомобильных задач. Находится пятисотая юбилейная станция в Калининграде на улице Аллея Смелых.

Экономить на масле ни в коем случае не стоит — сомнительные масла сокращают ресурс мотора вдвое. И не надо себя успокаивать тем, что ездите мало и не спеша. Подробнее об этом в нашей публикации.

Сегодня существуют десятки присадок и добавок к автомобильным жидкостям (маслам и топливу). Почему же специалисты не рекомендуют ими пользоваться? Ответ вы найдете в нашей публикации.



Фото: Mobil 1