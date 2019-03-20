У банкира угнали автомобиль. Но он вряд ли расстроился

Жертвой угонщиков стал первый заместитель председателя банка ВТБ.

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Угонщикам зачастую абсолютно все равно, у кого похищать автомобиль: их жертвами становятся и простые граждане, и высокопоставленные чиновники, и банкиры.

Вот и первый заместитель председателя банка ВТБ Андрей Пучков не избежал сей участи. Добычей криминальных элементов стал отнюдь не представительский Mercedes-Maybach или Porsche, а… Nissan Teana 2012 года выпуска.

Этот автомобиль использовал личный водитель Пучкова, пишет Baza в своем телеграмм-канале. Помимо непосредственных обязанностей по сопровождению банкира в качестве водителя он выполняет различные личные поручения. Например, покупает продукты, решает мелкие хозяйственные и бытовые вопросы. И именно на этой Теане он занимался дополнительной нагрузкой.

Утром 19 марта водитель не нашел машину на привычном месте под окнами. Он обошел всю округу (а вдруг забыл, что припарковался в другом месте), но, не обнаружив нигде машину, вызвал полицию. Правда, там говорят, что шансов найти похищенный автомобиль практически нет.

В Сети уже шутят, что у Пучкова украли самое недорогое, что есть в его жизни.

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Фото: DPA/ТАСС