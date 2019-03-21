Всего на 1 января 2019 года на территории Российской Федерации насчитывалось 43 млн 526 тыс. легковых автомобилей.

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Понятно, что больше всего легковых машин в Москве и Подмосковье — 3 млн 687 тыс. шт. и 2 млн 710,6 тыс. шт. соответственно, а это почти шестая часть общероссийского автопарка.

В пятерке самых автомобильных: Санкт-Петербург — 1 млн 747,2 тыс. шт. (4%) и Ростовская область — 1 млн 320,1 тыс. шт. (3%).

Среди тех городов, где на учете в ГИБДД стоит более 1 млн легковых машин — Свердловская область, Татарстан, Башкортостан, Челябинская и Самарская области. На долю каждой из областей приходится более 2,4% рынка.

Замыкает ведущую двадцатку Кемеровская область с показателем 671,5 тыс. штук и долей в 1,5%. Чуть больше зарегистрировано в Волгоградской области — 709,2 тыс. легковых машин (1,6%).

Начнут ли автомобили дешеветь, станут ли они когда-нибудь доступнее? Не надейтесь, говорит наш обозреватель. Если денег недостаточно, значит, пора пересаживаться на общественный транспорт.

Самыми популярными у нас иномарками на 1 января 2019 года стали: Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.

