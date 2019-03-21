Понятно, что больше всего легковых машин в Москве и Подмосковье — 3 млн 687 тыс. шт. и 2 млн 710,6 тыс. шт. соответственно, а это почти шестая часть общероссийского автопарка.
В пятерке самых автомобильных: Санкт-Петербург — 1 млн 747,2 тыс. шт. (4%) и Ростовская область — 1 млн 320,1 тыс. шт. (3%).
Среди тех городов, где на учете в ГИБДД стоит более 1 млн легковых машин — Свердловская область, Татарстан, Башкортостан, Челябинская и Самарская области. На долю каждой из областей приходится более 2,4% рынка.
Замыкает ведущую двадцатку Кемеровская область с показателем 671,5 тыс. штук и долей в 1,5%. Чуть больше зарегистрировано в Волгоградской области — 709,2 тыс. легковых машин (1,6%).
- Начнут ли автомобили дешеветь, станут ли они когда-нибудь доступнее? Не надейтесь, говорит наш обозреватель. Если денег недостаточно, значит, пора пересаживаться на общественный транспорт.
- Самыми популярными у нас иномарками на 1 января 2019 года стали: Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.
|
ТОП-20 региональных парков легковых автомобилей (на 01.01.2019)
|
№
|
Регион
|
Количество, тыс. шт.
|
Доля, %
|
1
|
Москва
|
3687,0
|
8,5
|
2
|
Московская область
|
2710,6
|
6,2
|
3
|
Краснодарский край
|
1851,8
|
4,3
|
4
|
Санкт-Петербург
|
1747,2
|
4,0
|
5
|
Ростовская область
|
1320,1
|
3,0
|
6
|
Свердловская область
|
1316,0
|
3,0
|
7
|
Республика Татарстан
|
1246,3
|
2,9
|
8
|
Республика Башкортостан
|
1228,6
|
2,8
|
9
|
Челябинская область
|
1096,1
|
2,5
|
10
|
Самарская область
|
1042,2
|
2,4
|
11
|
Нижегородская область
|
940,7
|
2,2
|
12
|
Красноярский край
|
878,5
|
2,0
|
13
|
Приморский край
|
842,3
|
1,9
|
14
|
Новосибирская область
|
812,1
|
1,9
|
15
|
Ставропольский край
|
791,2
|
1,8
|
16
|
Воронежская область
|
770,0
|
1,8
|
17
|
Саратовская область
|
738,7
|
1,7
|
18
|
Иркутская область
|
734,2
|
1,7
|
19
|
Волгоградская область
|
709,2
|
1,6
|
20
|
Кемеровская область
|
671,5
|
1,5
|
|
Всего по России
|
43 526,0
|
100,0
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