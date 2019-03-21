В регионах посчитали легковые автомобили: доля Москвы и области — 15%

Всего на 1 января 2019 года на территории Российской Федерации насчитывалось 43 млн 526 тыс. легковых автомобилей.

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Понятно, что больше всего легковых машин в Москве и Подмосковье — 3 млн 687 тыс. шт. и 2 млн 710,6 тыс. шт. соответственно, а это почти шестая часть общероссийского автопарка.

В пятерке самых автомобильных: Санкт-Петербург — 1 млн 747,2 тыс. шт. (4%) и Ростовская область — 1 млн 320,1 тыс. шт. (3%).

Среди тех городов, где на учете в ГИБДД стоит более 1 млн легковых машин — Свердловская область, Татарстан, Башкортостан, Челябинская и Самарская области. На долю каждой из областей приходится более 2,4% рынка.

Замыкает ведущую двадцатку Кемеровская область с показателем 671,5 тыс. штук и долей в 1,5%. Чуть больше зарегистрировано в Волгоградской области — 709,2 тыс. легковых машин (1,6%).

Фото: depositphotos.com

ТОП-20 региональных парков легковых автомобилей (на 01.01.2019)

Регион

Количество, тыс. шт.

Доля, %

1

Москва

3687,0

8,5

2

Московская область

2710,6

6,2

3

Краснодарский край

1851,8

4,3

4

Санкт-Петербург

1747,2

4,0

5

Ростовская область

1320,1

3,0

6

Свердловская область

1316,0

3,0

7

Республика Татарстан

1246,3

2,9

8

Республика Башкортостан

1228,6

2,8

9

Челябинская область

1096,1

2,5

10

Самарская область

1042,2

2,4

11

Нижегородская область

940,7

2,2

12

Красноярский край

878,5

2,0

13

Приморский край

842,3

1,9

14

Новосибирская область

812,1

1,9

15

Ставропольский край

791,2

1,8

16

Воронежская область

770,0

1,8

17

Саратовская область

738,7

1,7

18

Иркутская область

734,2

1,7

19

Волгоградская область

709,2

1,6

20

Кемеровская область

671,5

1,5

Всего по России

43 526,0

100,0

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