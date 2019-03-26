Вчера все автомобильные СМИ писали, что в скором времени с конвейера АВТОВАЗа начнут сходить обновленные внедорожники. «За рулем» узнал, что все, увы, не так просто.

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На АВТОВАЗе новость об обновлении Лады 4x4 категорически не подтверждают. В пресс-службе производителя «За рулем» ответили, что если в процессе жизненного цикла появится новая информация по этой модели, ее обязательно сообщат. На данный момент планы компании остаются неизменными — на 2022 год запланирован выход нового поколения Лады 4x4. Промежуточного обновления пока не планируют.

Мы также связались с несколькими дилерами марки. В столичном «АвтоГермесе» про рестайлинг не слышали и предложили не затягивать с покупкой текущей модели, так как и эти автомобили, скорее всего, подорожают. Как пояснил менеджер, вырос НДС, и искусственно сдерживать цены долго не получится.

В дилерском центре «АМ Компани» в Тольятти о грядущих доработках также не слышали и посоветовали обратиться на «горячую линию» АВТОВАЗа. Но и там ответили, что такой информации с завода не поступало, а если что, все своевременно появится на сайте АВТОВАЗа.

Пока, увы, приходится довольствоваться предположениями. А насколько они правдивы, покажет время.

В ноябре прошлого года под отзывную кампанию попали 3300 внедорожников Lada 4x4 с дефектами в рулевом управлении.

В России именно Lada 4x4 является самым популярным среди перепродаваемых внедорожников.



Фото: АВТОВАЗ