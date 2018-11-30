У Lada 4x4 нашли проблемы в рулевом управлении

Под отзывную кампанию попали 3300 автомобилей с дефектами.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

В сервисной кампании, объявленной АВТОВАЗом, участвуют 3300 внедорожников Lada 4x4, выпущенных с апреля 2018 года по сегодняшний день. Причиной отзыва стал брак рулевого управления: на торце вала верхнего рулевого управления может появляться трещина.

Для устранения дефекта владельцам внедорожников следует приехать в ближайший сервис официального дилера Lada, где автомобиль будет отремонтирован бесплатно, за счет завода-производителя. Работы включают в себя осмотр, диагностику и, при необходимости, замену вала рулевого управления.

О том, что их автомобиль участвует в сервисной кампании, владельцев внедорожников известят представители АВТОВАЗа по телефону или почте, но узнать об этом можно и самостоятельно, не дожидаясь звонка или письма, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов, опубликованном на сайте Росстандарта.

  • АВТОВАЗ, как и иностранные автопроизводители, время от времени отзывает автомобили, если находит в них заводской брак. Полный список отзывных кампаний находится здесь.
  • Самая дорогая Lada 4x4 (Нива) была оценена почти в 8 млн рублей. Чем продавец объясняет такую высокую стоимость машину? Ответ вас удивит.

Фото: Lada

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA 4x4 (18)

LADA 1999 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Великолепная обзорность и малый размер — для езды в городе. Исключительная проходимость, низкий вес и малая ширина — для загородных поездок. Аналогов, по этим качествам практически нет. Исключительная ремонтопригодность. Исключительные возможности для модернизации. Большой дорожный просвет — поле...

Недостатки:

Ломается всё, что теоретически может сломаться. Требует постоянного обслуживания, желательно в сервисе. Ржавеет всё металлическое, как внутри, так и снаружи. Пластиковое всё трескается. На скользкой дороге крайне неустойчива. При торможении, зад всегда стремится с разворотом обогнать передок. Ск...

Комментарий:

Нельзя сравнивать Ниву с Бентли и требовать от неё аналогичных характеристик. Нужно понять, что Нива, это особый класс машины, что-то ближе к "городскому квадроциклу"; её девиз "едем везде" и в городской суете и на трассе и по горам и по болоту, а потом отряхнется и опять блес...

Написать отзыв

Читать комментарии (30)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые