У Lada 4x4 нашли проблемы в рулевом управлении

Под отзывную кампанию попали 3300 автомобилей с дефектами.

В сервисной кампании, объявленной АВТОВАЗом, участвуют 3300 внедорожников Lada 4x4, выпущенных с апреля 2018 года по сегодняшний день. Причиной отзыва стал брак рулевого управления: на торце вала верхнего рулевого управления может появляться трещина.

Для устранения дефекта владельцам внедорожников следует приехать в ближайший сервис официального дилера Lada, где автомобиль будет отремонтирован бесплатно, за счет завода-производителя. Работы включают в себя осмотр, диагностику и, при необходимости, замену вала рулевого управления.

О том, что их автомобиль участвует в сервисной кампании, владельцев внедорожников известят представители АВТОВАЗа по телефону или почте, но узнать об этом можно и самостоятельно, не дожидаясь звонка или письма, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов, опубликованном на сайте Росстандарта.

АВТОВАЗ, как и иностранные автопроизводители, время от времени отзывает автомобили, если находит в них заводской брак. Полный список отзывных кампаний находится здесь.

Самая дорогая Lada 4x4 (Нива) была оценена почти в 8 млн рублей. Чем продавец объясняет такую высокую стоимость машину? Ответ вас удивит.

Фото: Lada