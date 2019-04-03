Таксист догнал, избил и ограбил отказавшихся от него клиентов

Расправиться с конкурентом и переметнувшимися к нему клиентами таксисту помогли двое друзей.

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На дороге, ведущей из Тобольска в Вагай, произошло разбойное нападение на автомобиль такси, перевозивший четырех пассажиров. Сообщение об этом поступило в дежурную часть тобольской полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что нападавшим был таксист, от услуг которого ранее отказались клиенты, и его друзья.

«В ходе следственных и оперативных мероприятий полицейские установили, что один из подозреваемых работает в службе такси. Накануне ему позвонил мужчина и сделал заказ на перевозку четырех человек. Приехав в назначенное время, водитель пассажиров не дождался. Он позвонил заказчику, но тот пояснил, что они уже уехали на более комфортабельном автомобиле», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Мириться с таким к себе отношением таксист не пожелал и, позвав на помощь двух друзей, решил наказать обидчиков. Злоумышленники нагнали такси с пассажирами, остановили его и расправились с несостоявшимися клиентами.

«Затаив злобу, водитель решил отомстить обидчикам. В качестве поддержки он взял еще двоих товарищей. Догнав автомобиль, на котором передвигались потерпевшие, они вынудили водителя такси остановиться. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого злоумышленники начали избивать пострадавших, одному из потерпевших удалось убежать», — делятся информацией полицейские.

Злоумышленники решили не ограничиваться лишь избиением. В какой-то момент им в голову пришла идея компенсации за обиду и погоню. При помощи ножа молодые люди ограбили избитых пассажиров и скрылись с места расправы.

«Двое фигурантов, нанося удары рукояткой ножа, начали требовать у мужчин денежные средства и иное ценное имущество. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевшие отдали имеющиеся при них сотовые телефоны и денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 74 тысяч рублей», — говорится в материалах заведенного дела.

Искать преступников полицейским долго не пришлось. Ими оказались молодые люди 1999 и 1998 годов рождения. При них были найдены и телефоны потерпевших.

По факту нападения следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Один из разбойников заключен под стражу, второй дал подписку о невыезде, третьего до сих пор ищут.

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