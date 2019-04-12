Че ты так медленно переходишь? Футболист «Спартака» избил пешехода

Пострадавший, из-за которого игрок московского клуба не сумел проехать переход, оказался иностранцем.

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Футболисты все чаще оказываются в центре скандалов и потасовок на дороге. Вот и игрок московского «Спартака» Аяз Гулиев пополнил ряды отличившихся.

Инцидент произошел на улице Краснопрудной в Москве. Гулиеву показалось, что пешеход слишком медленно переходит дорогу, мешая ему проехать на запрещающий (!) сигнал светофора. В начале Гулиев догоняет пешехода, толкает его, затем возвращается к машине.

Но затем футболист вновь догоняет нерадивого пешехода и начинает избивать его. Пострадавшим от футболиста оказался американский гражданин, у которого врачи диагностировали перелом носа. В начале Гулиев заявил, что пешеход толкнул его машину, но уже в полицейском участке изменил показания.

В итоге он предложил пострадавшему оплатить лечение и компенсировать моральный ущерб. Американец, в свою очередь, отказался от претензий к футболисту. В отношение Гулиева составлен протокол за проезд на красный сигнал светофора.

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Фото: Донат Сорокин/ТАСС