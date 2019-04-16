Реагенты запретят использовать у школ, больниц и спортивных площадок

В пояснительной записке к документу говорится, что входящие в состав противогололедных реагентов химические вещества, и особенно их остатки, оседающие на дорогах, разрушают природную среду и ее компоненты (почву, растительный покров) и негативно отражаются на здоровье человека и животных.
Сейчас в Москве нет ограничений по использованию противогололедных реагентов и сбору их остатков. Их зачастую вносят бесконтрольно, и это наносит ущерб экологии города. Более того, на газонах и озелененных и природных территориях дорожники складируют смешанный с реагентами снег во время уборки, что не только уничтожает растительность, но и ломает ветки и стволы деревьев и кустарников. Согласно законопроекту, за внесение реагентов в неположенных местах предлагается установить штраф: для граждан — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей; для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Правда, ничего в документе не говорится о предполагаемой альтернативе противогололедным реагентам. По всей видимости, их заменит более экологичная гранитная крошка.
- 18 марта Тверской суд Москвы отклонил иск депутата московского округа Красносельский Ильи Яшина к правительству Москвы о запрете использования химических реагентов для борьбы с гололедом.
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