Реагенты запретят использовать у школ, больниц и спортивных площадок

Законопроект о запрете противогололедных реагентов на некоторых территориях уже внесен в Мосгордуму.

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В Мосгордуму от представителей округа Якиманка внесен законопроект, запрещающий использовать противогололедные реагенты на территориях, где расположены образовательные учреждения и организации здравоохранения, детские и спортивные площадки, особо охраняемые природные территории, озелененные территории и зеленые массивы. Что касается придомовых территорий, реагенты могут там использоваться только по решению собственников жилья в многоквартирном доме.В пояснительной записке к документу говорится, что входящие в состав противогололедных реагентов химические вещества, и особенно их остатки, оседающие на дорогах, разрушают природную среду и ее компоненты (почву, растительный покров) и негативно отражаются на здоровье человека и животных.

Сейчас в Москве нет ограничений по использованию противогололедных реагентов и сбору их остатков. Их зачастую вносят бесконтрольно, и это наносит ущерб экологии города. Более того, на газонах и озелененных и природных территориях дорожники складируют смешанный с реагентами снег во время уборки, что не только уничтожает растительность, но и ломает ветки и стволы деревьев и кустарников. Согласно законопроекту, за внесение реагентов в неположенных местах предлагается установить штраф: для граждан — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей; для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Правда, ничего в документе не говорится о предполагаемой альтернативе противогололедным реагентам. По всей видимости, их заменит более экологичная гранитная крошка.