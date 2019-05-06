Конец легендарного ЗАЗа: началась распродажа имущества

На сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи опубликован список выставленного на продажу имущества.

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Запорожский автомобилестроительный завод стал должником и, даже несмотря на процедуру санации предприятия, вынужден выставить на продажу 22 объекта имущества, среди которых склады, помещения, цеха, котельные и другое. Общая стоимость лота — 419,3 млн гривен (15,8 млн долларов), сообщает ТАСС. В целом выставленные на торги объекты нежилой недвижимости составляют 142 220,60 квадратных метра.

Дело о банкротстве в отношении ЗАЗа было возбуждено в апреле 2018 года. Среди причин бедственного положения предприятия назывались резкое падение спроса на новые автомобили, потеря внешних рынков сбыта и многократно выросшие в связи с резкой девальвацией гривны долговые обязательства по валютным кредитам.

В прошлом году ЗАЗ практически полностью прекратил выпуск легковых автомобилей, сократив производство почти в 13 раз — до 131 единицы. Убыток предприятия к началу 2019 года составил 3,248 млрд гривен (122,5 млн долларов).

В апреле было объявлено, что украинское предприятие, единственное в стране обладающее полным циклом производства, пройдет процедуру санации. Ожидалось, что это выведет завод из состояния банкротства в кратчайшие сроки, предприятие сможет возобновить свою деятельность и завод все же удастся сохранить, но, похоже, этим планам не суждено осуществиться.

Историю Запорожского автозавода, бывшего «Коммунара», можно найти тут.

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Фото: Wikipedia/Борис Мавлютов