Вице-премьер успокаивает: с ценами на топливо плохо не будет

Таким образом вице-премьер ответил на опасения независимых АЗС, что розничные цены на бензин могут вырасти.

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Недавно Российский топливный союз и Независимый топливный союз обратились к вице-премьеру с письмами, в которых выразили опасения, что мелкооптовые и розничные цены на топливо могут вырасти в связи с ростом оптовых.

Все в порядке, биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми. Но оснований для тревоги нет — уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, заверил вице-премьер.

«Все понимают и заботятся о том, чтобы составить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале-марте, когда цены на моторное топливо и мировые, и наши биржевые цены были достаточно низкими. Этот вопрос не будет обсуждаться с нефтяными компаниями», — передает слова Козака РИА Новости.

Как известно, до осени действует соглашение нефтяников с правительством, по которому на АЗС рост цен на бензин не может превышать уровень инфляции. Между тем, как пишет «Российская газета», биржевая цена тонны Аи-92 на Европейской части России за последний месяц взлетела на 25%.

Фото: Depositphotos

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