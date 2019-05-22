Вице-премьер успокаивает: с ценами на топливо плохо не будет

Материалы по темеНефтяники согласились снизить цены на дизтопливо до уровня октября 2018-го. Посевная на носу!
Недавно Российский топливный союз и Независимый топливный союз обратились к вице-премьеру с письмами, в которых выразили опасения, что мелкооптовые и розничные цены на топливо могут вырасти в связи с ростом оптовых.
Все в порядке, биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми. Но оснований для тревоги нет — уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, заверил вице-премьер.
«Все понимают и заботятся о том, чтобы составить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале-марте, когда цены на моторное топливо и мировые, и наши биржевые цены были достаточно низкими. Этот вопрос не будет обсуждаться с нефтяными компаниями», — передает слова Козака РИА Новости.
Как известно, до осени действует соглашение нефтяников с правительством, по которому на АЗС рост цен на бензин не может превышать уровень инфляции. Между тем, как пишет «Российская газета», биржевая цена тонны Аи-92 на Европейской части России за последний месяц взлетела на 25%.
- Банк России предложил усилить контроль над действиями участников торгов и таким образом, возможно удастся стабилизировать цены на топливо.
- Наша страна заняла второе место в Европе по дешевизне бензина, по количеству литров, которые можно приобрести на среднюю зарплату, она лишь на 20-м месте.
Фото: Depositphotos
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