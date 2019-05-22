Вот за что будут карать страховщиков: список возможных нарушений

На сайте Центрального банка России появилось указание о санкциях к страховым компаниям, нарушающим нормы ремонта автомобилей после ДТП по ОСАГО.
Напомним, что с 29 апреля 2017 года страховщики могут направлять застрахованные у них и попавшие в ДТП автомобили в ремонт, причем в приоритетном порядке. При этом должны соблюдаться некоторые установленные требования. Например, расстояние до сервиса от места жительства или аварии не должно превышать 50 км, а ремонт не может длиться дольше 30 дней (штраф составляет 0,5% от насчитанной суммы возмещения за каждый день просрочки). Что касается гарантии на работы, то они составляют полгода. При этом сервисам запрещено использовать не новые детали. Гарантия на покраску и кузовные работы составляет год. Если автомобилю менее двух лет, то ремонтироваться он должен исключительно в сервисе официального дилера, чтобы не лишиться заводской гарантии.
В случае нарушения описанных требований в страховой компании могут применяться санкции, вплоть до запрета на отправку автомобилей в ремонт. В этом случае страховщик возмещать ущерб исключительно деньгами, выплачиваемыми напрямую клиенту. Чтобы лишиться возможности отправлять машины на сервис сроком на год (максимальный срок отстранения от ремонтной практики), достаточно нарушить требования в более чем 1,5% случаев.
Новые санкции к страховщикам начнут применяться через 10 дней с даты опубликования указания ЦБ.
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Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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