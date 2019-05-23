На фотографии квитанции ГИБДД муж увидел за рулем своей машины жену, но не одну.

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«Письмо счастья» прилетело мужчине на телефон в приложение «Штрафы» в декабре 2018 года. Тут-то и открылась вся правда о измене супруги. На фото она была запечатлена за рулем, а рядом сидел посторонний мужчина. После этого «рогоносец» крепко выпил и на фоне ревности начал избивать женщину, выкрикивая разные угрозы.

С учетом агрессивного поведения нетрезвого супруга и, видимо, своего поведения, у женщины имелись некоторые основания опасаться, что муж перейдет к более серьезным действиям. Она обратилась в полицию, и в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

Теперь обманутому мужу грозит до двух лет тюрьмы. Ну и штраф ГИБДД придется оплатить.

Ссора в Красноярске разгорелась с новой силой, как только водитель толкнул супругу нетрезвого пешехода, возмутившегося тем, что машина заехала на тротуар.

А эта жена проявила прямо-таки самоотверженность и влезла в долги, только чтобы приставы не лишили ее супруга любимого автомобиля.

Фото: Depositphotos