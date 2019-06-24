Депутат Госдумы Николай Герасименко не отрицает, что попал в аварию с участием мотоциклиста.

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Управляя своим автомобилем Lexus RX, депутат Государственной думы от «Единой России» и заслуженный врач 68-летний Николай Герасименко ехал по Ленинскому проспекту в направлении МКАДа. Во время перестроения в районе улицы Крупской народный избранник столкнулся с 32-летним Владимиром Лазаревым, управляющим мотоциклом и ехавшим в попутном направлении.

На фотографиях с места происшествия видно, что у автомобиля повреждена задняя левая дверь, что может быть признаком неаккуратного перестроения из правого ряда в левый. Согласно п. 8.4 ПДД «При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения».

Если мотоциклист при этом не успел затормозить, двигаясь без превышения скорости, то можно предположить, что депутат не выполнил данное требование ПДД. Как отмечает Telegram-канал «112», депутат очень часто нарушает правила дорожного движения — с начала этого года его уже 4 раза привлекали к ответственности за несоблюдение ПДД.

Сообщалось, что депутат скрылся с места ДТП, но парламентарий это отрицает, говоря, что провел на месте аварии несколько часов.

«После случившегося я оставался на месте происшествия более трех часов, пока сотрудниками ГИБДД не были закончены все необходимые процедуры», — рассказывает депутат.

С его слов, виновником аварии стал мотоциклист: «Он врезался в меня», — настаивает депутат.

Водитель мотоцикла в результате аварии получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Депутат не пострадал.

В данный момент в причинах аварии разбирается ГИБДД.

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Фото: vk.com