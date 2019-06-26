Новым Besturn X40 может быть только для России, в Китае он продается с 2017 года. Цены на нашем рынке стартуют от 949 тыс. рублей.

Материалы по теме FAW рассказала о начале продаж кроссовера Besturn X40

На российском рынке кроссовер Besturn Х40 будет представлен с бензиновым мотором объемом 1,6 литра, мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатой автоматической коробкой последнего поколения производства японской компании Aisin. Отечественным покупателям модель предложат в двух комплектациях — Basic и Luxury. Последняя доступна как с механикой, так и с автоматом.

Габариты компактного городского кроссовера: длина — 4,31 м, ширина — 1,78 м, высота — 1,68 м, колесная база — 2,6 м, дорожный просвет — 18 см. Багажник вмещает 375 литров.

В комплектации Basic автомобиль оснащен ABS, EBA, EBD, TCS, иммобилайзером, подушками безопасности водителя и пассажира и боковыми подушками безопасности.

В автомобиле галогенные передние фары, противотуманки, передние ходовые огни, задние светодиодные фонари, литые 17-дюймовые диски, рейлинги, наружные зеркала заднего вида с регулировкой и обогревом.

Даже в начальной комплектации есть кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировка водительского сиденья в шести направлениях, регулировка рулевой колонки по высоте, мультимедийная система с сенсорным 8-дюймовым дисплеем, 4 динамика, разъем USB, Bluetooth, датчик наружной температуры, датчик света, датчики давления в шинах, задние датчики парковки, зеркало заднего вида с антибликовым покрытием, крепление детского сиденья Isofix, регулировка пассажирского сиденья в четырех направлениях, передние и задние электрические стеклоподъемники.

Стоимость компактного городского кроссовера FAW Besturn X40 в базовой комплектации с учетом действующих программ составит от 809 тыс. рублей, полная стоимость — 949 тыс. рублей.

В комплектации Luxury с механической коробкой передач FAW Besturn X40 дополнен системами безопасности ESP, HAS, оснащен многофункциональным рулем, электророзеткой (12В) в салоне, бесключевым пуском двигателя, камерой заднего вида, круиз-контролем, аудиосистемой с 6 динамиками, люком с электроприводом. Цена автомобиля без учета действующих программ составит 999 тыс. рублей.

Автомобиль в комплектации Luxury с автоматом будет стоить 1 млн 49 тыс. рублей, оснащение у него такое же, как в версии с механикой.

Десятка самых популярных китайских автомобилей с пробегом.

Ранее у китайской компании FAW были планы создать в Приморском крае СП по производству автомобилей, но из-за сложной экономической ситуации разговоры об этом свернули.

Фото: FAW