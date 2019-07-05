«Жизнь и здоровье» заставят подорожать ОСАГО

Увеличение лимита выплат по этим рискам потребует повышения тарифов «автогражданки». И есть опасения, что в этот сегмент переметнутся мошенники.

Согласно следующему этапу реформы ОСАГО, которое запланировано на январь 2020 года, вчетверо (до 2 млн рублей, сейчас — 500 тыс.) увеличатся лимиты выплат по жизни и здоровью. Расширенное страховое покрытие по ОСАГО в части ущерба жизни и здоровью соответствует компенсации в других видах страхования, связанных с потерей кормильца, отмечают специалисты страхового рынка. Но это не может не сказаться на тарифах, которые, разумеется, поднимутся, примерно на 15%.

Кроме того, специалисты страхового рынка опасаются, что мошенники переметнутся в сегмент ущерба жизни и здоровью. Ведь они там, где основные деньги, а покрытие станет немаленьким — до 2 млн рублей. Статистика страховщиков уже показывает рост таких выплат, именно в части возмещения по травмам в ДТП.

Кроме того, из расчета цены полиса исчезнет с января 2020 года территориальный коэффициент (он сейчас может увеличить цену полиса до 2,1 раза), а с октября 2020 года отменят и коэффициент мощности автомобиля (может повышать стоимость полиса в 1,6 раза). Чтобы компенсировать эти потери, страховщикам разрешат расширить тарифный коридор сначала на 40%, потом на 30% (сейчас тарифный коридор установлен ЦБ в размере 2746–4942 руб.), пишет «Коммерсант». Но ЦБ будет следить за изменением цен на рынке: если страховщики после этого сразу же взвинтят цены до потолка коридора, то либерализацию отменят.

«Мы же не можем людям сказать, что мы идем к либерализации для того, чтобы страховые компании больше зарабатывали,- заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

В мае сумма выплат по «автогражданке» сократилась на 8,9%, сообщил Российский союз автостраховщиков.

Поступила инициатива объединить полисы ОСАГО и каско в один, но сколько тогда он может стоить?



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