Обновление моторных масел Genesis: теперь 16 продуктов

Лукойл провел ребрендинг продуктов и сменил упаковку.

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В этом месяце на рынке появляется обновленная линейка моторных масел Лукойл Genesis, у которых сменилась не только упаковка, но и пополнился ассортимент. Теперь в линейку входит 16 универсальных и специализированных продуктов.

Благодаря сотрудничеству с автопроизводителями масла Лукойл учитывают конструктивные особенности всех типов современных двигателей самых разных марок автомобилей, что существенно влияет на срок службы моторов, их расход и экологичность. Технология производства получила название DuraMax: в нем сочетаются уникальное базовое масло группы 3+ и эксклюзивный пакет присадок от ведущей присадочной компании.

В результате масло Genesis Armortech 5W-40, например, имеет противоизносные свойства, до 10 раз превышающие требования американского отраслевого стандарта API, и до 2,5 раз — европейских нормативов ACEA. Лукойлу удалось добиться сочетания взаимоисключающих параметров. У того же Genesis Armortech 5W-40 щелочное число достигает 10,24 мг КОН/г, что гарантирует отличные моющие и нейтрализующие свойства, но при этом сульфатная зольность составляет всего 1,16%, благодаря чему масло не опасно для катализаторов и сажевых фильтров. Кроме того, при разработке масел учитывались особенности холодного российского климата, поэтому температура застывания самого «северного» Genesis Armortech 0W-40 составляет —52°С и прокачивается оно в два раза лучше, чем того требует стандарт SAE. К слову, это масло было залито в автомобили первой в мире автономной автомобильной экспедиции по Антарктиде, которая состоялась в прошлом году.

Масла Genesis выпускаются как для новых автомобилей, так и для постгарантийных. Первой категории подойдут синтетические продукты линейки Genesis Armortech, а для второй — Genesis Universal. Обе линейки включают в себя масла и для бензиновых, и для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами DPF, что обозначается приставкой Diesel.

Несмотря на огромный выбор, разобраться в том, какое масло нужно именно вашему автомобилю, несложно: Лукойл распределил их по географии автопроизводителей, используя их рекомендации. Такой подход стал настоящей революцией классификации моторных масел.

Масло Лукойл Genesis Назначение For European cars Для большинства европейских марок (на российском рынке самая массовая и универсальная категория) GC (For German cars) Для немецких автомобилей JP (For Japanese cars) Для японских автомобилей HK (For Korean cars) Для корейских автомобилей, прежде всего для Нyundai и Kia FD (For Ford engines) Для американских автомобилей, прежде всего для Ford DX1 (For GM engines) Для автомобилей концерна General Motors RACING (For sports cars) Для спортивных автомобилей

В процессе ребрендинга изменилась и этикетки на канистрах масел Лукойл Genesis. Для защиты продуктов Лукойл от подделок на лицевой стороне канистры теперь находится вплавляемая этикетка, что используют далеко не все производителей масел. На лицевой этикетке указана ключевая международная спецификация: API — для американских машин, ACEA — для европейских марок, ILSAC — для азиатских брендов.

На обратной стороне канистр указывается полный набор одобрений и соответствий, если информации на лицевой этикетке покажется недостаточно. Для получения же исчерпывающей информации о масле следует перейти на его страничку в Сети по QR-коду — там вы найдете более 1200 различных актуальных одобрений.

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Фото: Лукойл