Названы самые популярные марки в российских регионах

В каждом регионе России свои фавориты среди автопроизводителей. И популярность марок часто зависит от той части страны, в которой эксплуатируется машина. Это подтвердило и исследование сети Fit Service, в котором проанализировано количество обращений водителей на СТО в июне.
Самыми популярными марками на Дальнем Востоке и в Сибири стали японские бренды Toyota, Nissan и Honda. При этом на Юге России наиболее распространены Hyundai, Kia и Nissan, а в Северо-Кавказском федеральном округе ценятся Toyota и Ford.
Volkswagen востребован у автовладельцев Северо-Западного федерального округа, тогда как в Центральном федеральном округе лидирует марка Ford. Но ситуация, по мнению авторов, может измениться в связи с закрытием завода Ford в Ленинградской области и уходом марки с российского рынка.
Отечественные автомобили пользуются спросом в Уральском и Приволжском федеральном округах, где количество обращений в сервис владельцев Lada оказалось выше всего по стране.
Фото: depositphotos.com
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