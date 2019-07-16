Названы самые популярные марки в российских регионах

Оказалось, что продукция отечественного автопрома популярнее всего на Урале.

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В каждом регионе России свои фавориты среди автопроизводителей. И популярность марок часто зависит от той части страны, в которой эксплуатируется машина. Это подтвердило и исследование сети Fit Service, в котором проанализировано количество обращений водителей на СТО в июне.

Самыми популярными марками на Дальнем Востоке и в Сибири стали японские бренды Toyota, Nissan и Honda. При этом на Юге России наиболее распространены Hyundai, Kia и Nissan, а в Северо-Кавказском федеральном округе ценятся Toyota и Ford.

Volkswagen востребован у автовладельцев Северо-Западного федерального округа, тогда как в Центральном федеральном округе лидирует марка Ford. Но ситуация, по мнению авторов, может измениться в связи с закрытием завода Ford в Ленинградской области и уходом марки с российского рынка.

Отечественные автомобили пользуются спросом в Уральском и Приволжском федеральном округах, где количество обращений в сервис владельцев Lada оказалось выше всего по стране.

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