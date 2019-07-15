Мы стали покупать меньше иномарок

Спрос на новые автомобили иностранных брендов за первое полугодие упал на 4%.

В январе-июне 2019 года российский авторынок показал не просто снижение продаж новых автомобилей в целом, но и снижение спроса на продукцию иностранных компаний. Об этом вышло исследование «Автостата».

За первое полугодие продажи легковых и легких коммерческих автомобилей иностранных марок составили 611,8 тыс. экземпляров, что на 4% меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Также почти на 1% (с 74,7 до 73,8%) за год сократилась доля новых иномарок в общем объеме авторынка.

Из марок, входящих в топ-10 по продажам новых автомобилей, снижение продаж продемонстрировали Ford (-18%), Nissan (-15%), Renault (-9%) и Toyota (-1%).

В целом за полгода российский авторынок сократился на 2,4%, а на покупку автомобилей в первые 5 месяцев было потрачено на 8% больше, чем в январе-мае 2018 года — из-за роста цен на машины.

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