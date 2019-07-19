Осторожно — мошенники! Топливо Лукойла за полцены — журнал За рулем

Осторожно — мошенники! Топливо Лукойла за полцены

В социальных сетях появилась реклама мошенников, «продающих» топливные карты Лукойла за половину стоимости. Будьте осторожны!

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Внимание редакции «За рулем» привлекло рекламное объявление в социальных сетях Facebook и Вконтакте, предлагающее по случаю дня рождения компании Лукойл приобрести топливные карты за половину стоимости. Естественно, что количество этих карт ограничено тысячей штук, а счетчик на мошенническом сайте быстро приближается от 472 оставшихся карт к одной, после чего останавливается.

Но при обновлении странички счетчик вновь возвращается на отметку 472.


«Мы всегда говорим, что Лукойл — прежде всего забота о наших клиентах. Вот и в честь нашего дня рождения хотим исполнить не большие мечты наших покупателей. Конечно, к сожалению, мы не можем предоставить эту возможность всем людям, но первым 1000 участникам даем гарантию на свои слова», — добавили мошенники для убедительности фальшивую цитату Вагита Алекперова. (Орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены. — Ред.)

Мошенники предлагают «купить» карты номиналом 5000 рублей за 2500 рублей, карты номиналом 10 000 рублей — за 5000 рублей и так далее. Самой выгодной является карта номиналом 25 000 рублей, которую продают за 9900 рублей. Есть строгое условие: в одни руки только одна карта.

«Вам необходимо получить карту в пункте выдаче. Это может быть ближайшая к вам заправочная станция нашей компании. На кассе необходимо предъявить смс отправленное на ваш номер. Вам выдадут карту и зачислят Ваш баланс на нее», — обещают в комментариях мошенники.

Но предъявлять обманутому любителю нереальных скидок будет нечего — никакой обратной связи нет. В условиях безвозмездной передачи денег аферистам сказано следующее:

«После оплаты на указанные Вами контактные данные придет информация с данными карты. Не сообщайте их никому, кто будет представляться сотрудниками компании. Карта будет выслана вам в сообщениях на телефон или на электронную почту — чтобы активировать её или получить физически — нужно будет приехать на любую АЗС и Вам ее выдадут картой или же вы сможете сразу использовать баланс. На одни контактные данные продается одна карта. После оплаты просьба не повторять покупку и не нагружать отдел сервиса и продаж».

Ни в компании Лукойл, ни в ее дочерней компании «Ликард», занимающейся топливными картами, о подобной акции ничего не слышали и доменом с окончанием «.club» не владеют, о чем сообщили корреспонденту «За рулем».

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