Это такой способ легализации краденого автомобиля.

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Полиция и прокуратура Германии предупреждают о новой афере в автомобильном секторе, сообщает немецкая AutoBild. Хитрость заключается в следующем: сначала мошенники крадут роскошный дорогой автомобиль, а затем ищут идентичную модель, чтобы ее поджечь.

В Германии есть особенность в системе страхования — тем, у кого автомобиль сгорел, страховая выплачивает его стоимость, а останки забирает. Потом их продают уже сами страховщики, причем по всем правилам, с ПТС. Подразумевается, что автомобиль пойдет на запчасти. Таким образом, обугленный кусок железа через некоторое время появляется на рынке по остаточной стоимости от компаний автострахования. И задача воров вовремя выцепить нужную машину и приобрести ее вместе с документами. Ну а перенести номер шасси на угнанный автомобиль — это уже дело техники, у мошенников с этим все в порядке. И вуаля — автомобиль легализован!

Вряд ли страховые совсем уж не в курсе — издание сообщает, что на рынках остаточной стоимости цены даже на бесполезные куски лома порой достигают пятизначных значений. Так, недавно полностью выгоревший BMW X5 вместе с документами предлагали за 10 400 евро!

Действующее в Европе положение о подержанных транспортных средствах гласит, что «полученный тотальный ущерб может быть обращен в деньги» (то есть останки автомобиля могут быть проданы), вместо того чтобы их утилизировать. Тут есть хитрый нюанс: горелый остов можно либо утилизировать со снятием с учета, либо продать, но как автомобиль и с документами. Но нельзя снять с учета «по утилизации» и продать автомобиль на запчасти. Ну а преступники успешно пользуются существующей пока юридической лазейкой.

Покупка машины, как ни странно, все еще сопряжена с некоторым риском . И даже не очень важно, обращаетесь ли вы к частникам или идете прямиком в автосалон.

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