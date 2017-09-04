УАЗ Патриот с АКП всё ближе. Скоро он приедет и к вам! — журнал За рулем

УАЗ Патриот с АКП всё ближе. Скоро он приедет и к вам!

Ульяновский автомобильный завод, переняв манеру некоторых западных компаний, старательно подогревает интерес к Патриоту с автоматической коробкой передач, который ожидается уже этой осенью.

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Тест на внимание: что не так на фото нового УАЗа Патриот?

Компания опубликовала в соцсетях фотографии салона, на которых хорошо просматривается обивка водительского кресла. На УАЗе подтвердили, что на фотографиях изображен салон Патриота с долгожданной автоматической коробкой передач, а также рассказали, что 29 июля стартует финальный этап ресурсных испытаний Патриота с АКП. Из Ульяновска испытатели отправятся в пробег по стране, проедут более 10 тыс. км, посетят семь крупных городов и восемь дилерских центров. Маршрут следующий: Ульяновск — Казань (30 июля) — Нижний Новгород (01 августа) — Санкт-Петербург (03 августа) — Москва (06 августа) — Воронеж (09 августа) — Ростов-на-Дону (11 августа) — Краснодар (12 августа) — Баку.

Уазоводам предлагается «поймать» Патриот во время движения, отследив его на интерактивной карте, и пройти тест-драйв прямо на месте. Желающие смогут сравнить УАЗ Патриот с автоматом и с механикой и рассказать о своих впечатлениях непосредственно специалистам завода, а также получить памятный подарок. Особо удачные мнения обещают даже опубликовать.

  • Ранее компания опубликовала снимок с подписью «Сегодня у нас тест на внимательность. Что не так на фотографии?», где были заметны две, а не три педали.

Фото: УАЗ

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