Информацию об автомобилях и водителях будут хранить в России — журнал За рулем

Информацию об автомобилях и водителях будут хранить в России

С такой инициативой выступает НП «ГЛОНАСС» в рамках рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет».

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Учитывая стремительное развитие автомобильных технологий и движение в сторону «подключенных» машин, которые смогут «общаться» друг с другом и дорожной инфраструктурой, массивы этих цифровых данных планируют хранить в России. Для этого создадут национальную телематическую платформу «АвтоДата».

Данные, которые планируется собирать, включают в себя всю информацию о работе бортовых систем автомобиля с момента его производства и до утилизации. Сведения о взаимодействии с инфраструктурой, поведением водителя и другие объемы цифровой информации.

«Некоторые производители поддерживают идею хранения больших данных на территории России. С другими еще будут вестись переговоры. Через несколько лет подключенный автомобиль будет производить тысячу терабайт данных, которые необходимо обрабатывать и можно монетизировать. Это вопрос эволюционного технологического развития. Перед реализацией платформы будет стоять ряд требований по защите персональных данных, которые уже закреплены в российском законодательстве», — приводит РИА Новости слова представителя НТИ «Автонет».

Сроки реализации новой инициативы пока не называются.

Фото: depositphotos.com

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