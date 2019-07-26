После происшествия местные власти сразу же приняли меры. Неоднозначные.

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26 июля на улице Дзержинского в Челябинске произошла крупная авария: у автокрана, когда он съезжал с моста, отказали тормоза. Летящая махина протаранила три маршрутных «пазика» и снесла двух пешеходов, один из которых погиб на месте. Всего в аварии оказалось восемь пострадавших.

После резонансного ДТП в регионе, как водится, начались массовые проверки автотранспортных предприятий, о чем рассказала региональная пресс-служба ГУ МВД России. В сообщении также говорится, что по инициативе главы региона Алексея Текслера введен запрет на передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время.

«Передвижение по улицам Челябинска, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время», — отмечается в сообщении.

Событие, безусловно, очень печальное, погибли и пострадали люди. Но как же у нас любят быстрые и простые решения! Если, к примеру, авария произойдет по вине водителя автобуса или трамвая, их движение тоже надо будет, следуя этой логике, запрещать?