Geely опубликовала фото кросс-хэтча GS для РФ

На официальном сайте Geely появились фото версии GS для России и обещание начать его продажи уже осенью этого года.

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Geely планирует существенно расширить свой модельный ряд в России и кросс-хэтч GS станет первой новинкой компании. Автомобиль уже сертифицирован для продаж в нашей стране, которые начнутся этой осенью.

Новый для нас внедорожный хэтчбек отличается яркой внешностью. Его длина составляет 4440 мм, а ширина и высота — 1833 и 1573 мм. Надо заметить, что российский вариант GS на 13 мм выше китайского, а значит дорожный просвет автомобиля для нашей страны был еще немного увеличен. Салон кросс-хэтча обещает быть весьма просторным благодаря колесной базе, равной 2700 мм.

Версии Geely GS для России будут оснащаться знакомым по другим моделям Geely атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 133 л.с. В паре с мотором будет поставляться либо 6-ступенчатая механическая коробка, либо 6-ступенчатый автомат. На фотографиях видно, что лифтованный хэтчбек получит панорамную крышу.

Geely GS станет пятой моделью, представленной в шоу-румах официальных дилеров марки. Поставляться автомобиль будет из Китая.

О том, какие китайские автомобили пользуются наибольшей популярностью в России, можно узнать здесь.

Фото: Geely