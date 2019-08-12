Китайский автопроизводитель прекратил производство в России

Компания Changan отказалась от сборки машин в Липецке, и теперь в Россию будут поставляться машины из Китая. Временно.

Компания Changan выпускала автомобили на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где производился компактный кроссовер Changan CS35. В скором времени на конвейер предприятия должен был встать еще один кроссовер — CS75, но этого уже не произойдет.

Сборка Changan CS35 в России прекращена, конвейер разобран, а на складах осталось несколько сотен автомобилей этой модели. После того, как их распродадут, машины в дилерские центры будут поставляться из Китая. Как это отразится на стоимости продаваемых у нас автомобилей Changan, неизвестно: скорее всего, автопроизводитель подыщет новую площадку.

«Что касается CS35, то на складе в Липецке осталось около 300 машин. Насколько я знаю, их распродадут и больше оттуда привозить машины не будут. Все новые машины уже пойдут из Китая», — приводят «Известия» слова представителя одного из официальных дилерских центров Changan.

Завод «Моторинвест» последние годы нес убытки. В 2017 году они составили 141 млн рублей, а в 2016-м — 939 млн рублей. Не исключено, что уход Changan с завода «Моторинвест» обусловлен судебной тяжбой с другим китайским автопроизводителем — Great Wall, что благодаря освещению этого в китайских СМИ плохо отразилось на имидже российской компании.

Чем теперь займется предприятие в Липецке — неизвестно. Китайский же автопроизводитель, вероятно, будет искать нового партнера для производства автомобилей. Найти его окажется несложно, так как мощности предприятий нашей страны загружены сегодня не полностью. Таким образом, Changan сможет не платить утилизационный сбор и таможенные пошлины.

Напомним, что в прошлом году, согласно данным АЕБ, автомобили Changan купили полторы тысячи россиян, то есть на 17% больше, чем в 2017 году.

О том, какие китайские модели предпочитают российские автомобилисты, можно узнать здесь.

Фото: Changan