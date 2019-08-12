Татуированным людям приходится проходить специальный тест для получения прав

В данном случае речь идет об Иране, где считается, что тату — своеобразное надругательство над собственным телом, что может быть признаком психического заболевания.

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Чтобы быть допущенным к экзамену на водительские права, татуированные иранцы на свой родине должны сначала пройти психотест, результаты которого имеют решающее значение для получения заветной корочки.

Иранское правительство не одобряет татуировки, хотя формально они и не запрещены, только вот в дальнейшем таких людей ждут различные ограничения. Например, они не могут так же свободно, как остальные, получать водительские права. Представитель полиции выразился по этому поводу предельно ясно: «Татуировки — это своего рода травма. И люди, которые делают это, могут страдать от психических расстройств».

В правительстве заявляют, что татуировки — веяние западной моды, которая проникает в иранскую культуру и ставит под угрозу исламские ценности. Между тем, татуировки становятся все более популярными среди молодых иранцев. Увлечение тату может быть связано с кумирами молодежи, которым многие подражают. Например, это «расписной» капитан сборной Ирана по футболу, а по совместительству — нападающий в Ноттингеме Форест Ашкан Деджага. В своей стране он иногда играет в футболках с длинными рукавами.

Кстати, крайне негативно к татуировкам относятся в Японии и всячески ограничивают права их носителей. Например, людям с татуировками запрещается посещать общие бассейны, тренажерные залы и т.д. Связано это с тем, что традиционно в Японии татуированные символы носили члены международной мафии Якудза, держа в страхе всех, кто их видел.