Мать закрыла младенца в машине и ушла. Полиция разбирается

В Красноярске женщина закрыла малыша в салоне автомобиля и ушла по своим делам.

Полиция разбирается в инциденте в Красноярске, где мать на полчаса оставила маленького ребенка одного в машине, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, где женщины ходят вокруг запертой машины, в которой от истошного крика разрывается маленький ребенок. В автомобиле лишь слегка приоткрыто окошко, через которое сердобольные женщины смогли только пощупать лобик малыша и убедиться, что ребенок горячий. Они уже собирались взломать двери и вызвать полицию, как появилась мать, открыла дверь и взяла ребенка на руки. На вопросы окружающих она нехотя отшучивалась: дескать, думала, что «он будет спать» и «ребенок, конечно, не мой».

По словам очевидицы (данные не проверены), женщина является хозяйкой грудничкового бассейна «Дельфин».

Очевидцы все-таки подали заявление в полицию, и сейчас проводится проверка по инциденту.

На видео заметно, что автомобиль стоит на солнце, к счастью, сейчас в Красноярске не очень жарко — около 20 градусов.

Видео: ВКонтакте