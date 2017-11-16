Вызываем хаос на дорогах: что сделают хакеры в мире беспилотников

Многих впечатляет перспектива беспилотного будущего, но то что она таит в себе большие риски, мало кто задумывается. Это пытаются сделать исследователи из США.

Материалы по теме Кристофер Писсаридес: беспилотники очень опасны

Совсем скоро, чтобы остановить движение в городе, хакерам даже не придется взламывать весь автопарк: небольшого количества атакованных машин-роботов будет достаточно, — таков результат исследования Технологического института Джорджии.

Ученые пришли к выводу, что хакерам достаточно манипулировать через Интернет каждым пятым автономным транспортным средством, чтобы полностью перекрыть трафик в любом районе города, например, таком как Манхэттен в Нью-Йорке. Причем это касается не только частных автомобилей: транспортные средства спасателей и полиция также не смогут передвигаться по дорогам, а это вполне будет на руку преступникам! Чтобы реализовать такой сценарий, достаточно подключить к сети или автоматизировать около 40% автомобилей, ездящих по городу, сообщает automobil-industrie.vogel.de.

Исследователи выбрали для расчетов Нью-Йорк, потому что этот город имеет относительно четкую и правильно выстроенную дорожную сеть. В городах с более сложной организацией движения хакерам будет еще проще вызвать хаос.

Тот факт, что онлайн-взломы отдельных транспортных средств возможны, было доказано еще раньше многочисленными тестами и экспериментами. Однако случаи одновременной манипуляции большим количеством автомобилей пока не известны, да и выезжают на дороги общего пользования пока единицы беспилотников. Но технологии так стремительно развиваются, что над этим следует подумать сейчас, чтобы будущее не застало нас врасплох, отмечают ученые.

А в кино про это уже сняли — помните злобную красавицу Сайфер (Шарлиз Терон) из Форсажа-8? Королева киберпреступности могла управлять всеми машинами Нью-Йорка!

Мы же вспомним опыты двух программистов из США Чарли Миллера и Криса Валасека, которым при помощи двух ноутбуков через Интернет удалось взломать электронную бортовую систему на автомобиле Jeep Cherokee. Удаленно они смогли заставить машину разгоняться, тормозить, поворачивать и не только, а ведь это был далеко не беспилотник!

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