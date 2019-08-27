Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих

На 83-м году жизни скончался Фердинанд Пих — бывший топ-менеджер Volkswagen Group и одна из самых ярких и известных фигур мирового автомобильного бизнеса.

По информации прессы, Пих вместе со своей семьей прибыл в Розенхайм на мероприятие. В ходе торжественного ужина ему стало плохо, врачи доставили Фердинанда в госпиталь, где он и скончался в ночь на 26 августа. Точная причина, а также все обстоятельства смерти топ-менеджера пока не называются.

Материалы по теме Фердинанд Пих проиграл битву за Volkswagen

Свою карьеру в автомобильном бизнесе Пих начал в Porsche в 1963 году, затем перешел в Audi. В 1993 году Фердинанд занял пост председателя правления Volkswagen Group и сумел спасти немецкий концерн от банкротства. Следующей вехой карьеры Пиха стал переход в 2002 году на должность главы наблюдательного совета концерна.

Официально работа Фердинанда в Volkswagen Group завершилась в начале 2015 года, когда внутрикорпоративные интриги самого Пиха привели к тому, что он вынужден был уйти в отставку со всех занимаемых им постов, проиграв внутрифирменную битву за власть с CEO корпорации Мартином Винтеркорном и другими топ-менеджерами.

Из-за разразившегося вскоре после ухода Фердинанда Пиха «дизельгейта» со своего поста ушел и Мартин Винтеркорн, освободив должность исполнительного директора Volkswagen Group Маттиасу Мюллеру.

Фото: Volkswagen