Сегодня, в 18:46 Toyota и Suzuki решили подружиться Компании создают альянс, чтобы разрабатывать и продвигать новые технологии, в том числе в области автономного вождения.
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Toyota Motor Corporation и Suzuki Motor Corporation
объявили, что заключают соглашение об объединении капитала, чтобы установить и продвигать долгосрочное партнерство между двумя компаниями.
Деловое партнерство компании обсуждали с октября 2016 года и до сих пор рассматривали конкретные детали. В частности компании собираются объединить усилия по созданию электромобилей (здесь больше сильна Toyota) и компактных транспортных средств (здесь больше опыта у Suzuki). Но в основном они собираются сотрудничать в новых областях, требующих существенных денежных вливаний, том числе разработке технологий автономного вождения.
Компании намерены добиться устойчивого роста и совместно преодолевать проблемы, связанные с автомобильным сектором. Причем оставаясь при этом конкурентами.
Чтобы развивать и продвигать долгосрочное партнерство, в рамках альянса компании планируют приобрести пакеты акций друг друга.
Toyota купит 24 млн обыкновенных акций Suzuki (4,94% от общего количества акций, выпущенных Suzuki по состоянию на 31 марта 2019 г., общей стоимостью 907 млн долларов), а Suzuki планирует приобрести 0,2% акций Toyota на 453,6 млн долларов.
Покупка станет возможной после того, как компании получат разрешение антимонопольных ведомств.
Suzuki несколько лет состояла в альянсе с Volkswagen, но из-за конфликта интересов японская компания выкупила свои акции у немецкого партнера за 3,8 млрд долларов. В Сузуки тогда объяснили, что Volkswagen отказался передавать ей новые технологии, как было оговорено в соглашении, и пытался руководить японской Suzuki как своей «дочкой». Коллаж: «За рулем»
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