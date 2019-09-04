Вторичный рынок: больше всех машин перепродано в Подмосковье

В России за семь месяцев с начала года было продано 2 млн 997 тыс. автомобилей с пробегом, что на 0,4% меньше, чем за тот же период 2018 года.

Тем не менее, в 15 из 30 субъектов РФ наблюдается положительная динамика. По продажам среди регионов лидируют Подмосковье и Москва — их доля более 11% всех перепроданных автомобилей в стране, сообщает «Автостат».

В Московской области объем вторичного рынка составил 191,5 тыс. шт., и динамика в этом регионе самая высокая (+8,8%) среди 30 крупнейших в стране. Москва на втором месте с результатом 147,9 тыс. перепроданных машин, это на 11,3% меньше, чем в прошлом году.

На третьем месте рейтинга находится Краснодарский край с долей рынка порядка 5%. Здесь разошлось 144,6 тыс. автомобилей с пробегом (-0,4%). На четвертом — вторичный рынок Санкт-Петербурга, он упал на 7,5%, до 100,1 тыс. единиц, и в конце пятерки лидеров Свердловская область — здесь было перепродано 89,2 тыс. машин (-3,1%).

В ведущую десятку субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе — июле 2019 года также вошли Ростовская область (87,2 тыс. шт.; —2,8%), Башкортостан (85,6 тыс. шт.; +0,3%), Челябинская область (77 тыс. шт.; +0,4%), Татарстан (76,7 тыс. шт.; +4,2%) и Новосибирская область (74,5 тыс. шт.; +1,1%).

На топ-10 регионов приходится более 35% всего объема российского вторичного рынка.

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