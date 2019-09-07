Возвращавшиеся из Франции муж с женой были в шоке, обнаружив, что молодой мигрант проник в их страну внутри грузового бокса.

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Английский адвокат Саймон Фентон вместе с 57-летней женой Салли и их собакой провели август во Франции, совершая пешие и велосипедные прогулки по сельской местности страны. После чего пара вернулась домой в Дувр.

На обратном пути Фентонам пришлось остановиться в Кале (Франция), прежде чем сесть на паром до Дувра. Они припарковали свой кроссовер Skoda Kodiaq снаружи, потому что грузовой бокс на крыше был слишком высоким и машина не вписывалась в гараж отеля. Судя по всему, ночью парень туда и забрался, собираясь нелегально проникнуть в Англию.

Когда они наконец доехали до дома, жена вдруг увидела ботинок, торчащий из бокса крыши.

Ошеломленный Саймон признался: «Нам потребовалось несколько минут, чтобы осознать, что это действительно чья-то нога». Но бокс был захлопнут, и они находились в страхе, пока ехала полиция. Полицейские открывали ящик ломом, заставив владельцев автомобиля отойти на безопасное расстояние, так как у «пассажира» мог быть пистолет.

Потом появилась рука, и щуплый парнишка выскочил из тесного бокса.

17-летний мигрант ростом около 165 см на ломаном голландском и немецком языках объяснил, что он из Египта. Теперь Саймон говорит, что ему искренне жаль беднягу, но он вызвал полицию, так как очень испугался. Он благодарит Бога, что парень доехал до Англии живым и невредимым. Хотя пара и понесла некоторый материальный ущерб — чтобы расчистить себе место, парень выкинул из коробки дорогую обувь, собачью кровать и видеокамеру. Ну и вскрытый ломом бокс, разумеется, теперь только на выброс.

Нелегал был передан сотрудникам миграционной службы для дальнейшего разбирательства.